El deporte español registra 118 millones de ahorro en el primer año de vigencia de la bonificación

Niños jugando a balonmano en un patio de un colegio - AYUNTAMIENTO DE PALMA

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La bonificación del 100% de las contingencias comunes en las cotizaciones sociales para entrenadores y monitores del deporte base ha generado, en su primer año de vigencia, un ahorro de 118 millones de euros para clubes y federaciones de toda España, según un informe de la Confederación de Uniones de Federaciones Deportivas de España (Cufade), entidad que agrupa a las uniones de federaciones autonómicas.

"El ahorro supera en un 35% las previsiones iniciales y ha acelerado el crecimiento del empleo en el sector", informa Cufade este lunes en un comunicado.

La organización impulsó esta medida ante el Congreso de los Diputados en el marco de la Ley 7/2024 "como una herramienta clave para transformar el modelo laboral del sector" y, según su informe, la reducción de los costes laborales ha permitido a los clubes reforzar sus estructuras técnicas, ampliando jornadas y generando nuevas contrataciones.

En concreto, se estima que el empleo vinculado a entrenadores y monitores ha crecido un 30% durante el primer año de aplicación y la entidad destaca que, además, la medida ha contribuido a "profesionalizar el funcionamiento de las entidades deportivas, reducir la precariedad laboral y mejorar su seguridad jurídica".

En muchos casos, el ahorro generado "ha sido determinante para garantizar la viabilidad económica de los clubes de base".

El presidente de Cufade, Gerard Esteva, ha subrayado que "los resultados del primer año demuestran que invertir en el deporte tiene un retorno económico y social claro y medible" y ha remarcado que, gracias a esta medida, los clubes han podido liberar recursos y mejorar su gestión.

BARRERAS REGULATORIAS

Además, Esteva ha destacado que, pese al balance positivo, el informe identifica distintas barreras regulatorias que están limitando el alcance de la medida y que si se corrigieran, el impacto podría aumentar entre un 30% y un 40% adicional.

Entre los principales retos, el sector apunta a la necesidad de clarificar el concepto de deportista profesional, ya que la exclusión de determinados entrenadores considerados como "profesionales", aunque trabajen con deportistas no profesionales, está penalizando la formación y desincentivando la mejora técnica.

Asimismo, la entidad reclama "una mejor coordinación" entre Hacienda y la Seguridad Social en la clasificación de las entidades, así como una revisión del encaje del Real Decreto 1/2023 para adaptarlo a las particularidades del sector deportivo.

En este sentido, el informe advierte de que los actuales periodos de carencia para nuevas contrataciones y las limitaciones a la movilidad entre clubes "no responden a la realidad de un sector marcado por la estacionalidad y la alta rotación laboral".