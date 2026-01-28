Derecho, Negocios y Salud, entre los ámbitos con más universitarios en España, según CYD 2025

Archivo - Pupitres de una facultad, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El informe CYD 2025 ha constatado que Negocios, Administración y Derecho (20,9%) y Salud y Servicios Sociales (14,6%) son los ámbitos con más estudiantes de grado universitario en España, informa la Fundación CYD en un comunicado este miércoles.

Por ámbitos, Negocios, Administración y Derecho concentran el mayor porcentaje de estudiantes, tanto en el nivel de grado como en el de máster (en este último caso, empatado con Educación, donde destaca el máster habilitante para ser profesor de Secundaria).

Las universidades públicas presenciales agrupan más del 83% de la oferta de titulaciones en Ingeniería, Industria y Construcción, Ciencias y Sector Primario y Veterinaria; las privadas presenciales tienen una cuota superior al 30% en las titulaciones de Negocios, Administración y Derecho, Salud y Servicios Sociales y Educación; y las privadas a distancia destacan en Informática y Educación.

Por otro lado, el 22,1% de los estudiantes de grado abandona la titulación universitaria en el primer año: un 13,1% deja la universidad y un 9% cambia de titulación.

La tasa de rendimiento en estudios de grado --el porcentaje de créditos aprobados respecto a los matriculados-- se sitúa en un 80%; y en el curso 2023-2024, las mujeres obtuvieron mejores tasas que los hombres (+7,7 puntos en tasa de rendimiento y -4,8 en tasa de abandono).

PÚBLICAS Y PRIVADAS

En el curso 2024-2025, España tenía 92 universidades activas: 50 públicas y 42 privadas (actualmente se han autorizado 6 privadas más, lo que eleva el total a 98, siendo 48 privadas); y en la última década las titulaciones han crecido un 9,9% en las públicas y un 61,3% en las privadas (151,6% en las privadas a distancia).

En el curso 2023-2024 estaban matriculados en el sistema universitario español 1.368.153 estudiantes de grado (un 1,8% más respecto al curso anterior), 290.236 de máster (+3,7%) y 99.422 de doctorado (+2,3%).

En todos los niveles, el peso de las universidades privadas "está creciendo en los últimos años", especialmente en el nivel de máster, donde ya superan a las universidades públicas: el 30,7% de los estudiantes de máster del sistema están matriculados en una universidad privada a distancia y el 19,4% en una privada presencial.

PERFIL DE ALUMNADO Y MOVILIDAD

Las mujeres son mayoría en todos los niveles educativos, aunque su presencia disminuye con el nivel (57% en grado, 56,5% en máster y 50,2% en doctorado); los estudiantes extranjeros representan el 6,6% en grado, el 26,9% en máster y el 29% en doctorado; y por edad, predominan los de 18 a 21 años en grado, y de 25 a 30 años en máster y doctorado.

Por otro lado, los datos señalan que más del 29% de los matriculados de nuevo ingreso por preinscripción en un grado en universidades públicas presenciales "no pudo acceder a su primera opción".

En el curso 2023-2024, el 19% de estudiantes de grado en universidades presenciales residían en el extranjero o en una región distinta a la que estudiaban; en máster oficial, la movilidad era mayor (34,9%); y en ambos casos la movilidad ha aumentado en los últimos cursos.

Las mujeres, los estudiantes de universidades privadas y quienes cursan ciencias de la salud muestran la mayor movilidad, mientras que, por regiones, destaca, con la mayor movilidad en grado, Navarra, y, en máster, Madrid, Castilla y León y Cantabria.

ORIGEN SOCIOECONÓMICO Y OFERTA Y DEMANDA

En cuanto al origen socioeconómico de los estudiantes, el 65,3% del alumnado de grado tenía un progenitor con estudios superiores, y el 49,1% al menos uno en ocupaciones de alta cualificación; y por ámbitos de estudio, destacan Medicina, Matemáticas, Veterinaria e Ingenierías, con una mayor presencia relativa de estudiantes de familias de alto nivel educativo y ocupacional.

Las universidades públicas presenciales ofrecieron en el curso 2024-2025, en el nivel de grado, 245.226 plazas, mientras que, por el lado de la demanda, se alcanzaron las 474.319 preinscritos en primera opción, con una demanda que ha crecido un 25,9% en la última década, impulsada especialmente desde el curso 2019-2020.