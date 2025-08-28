Desactivada la prealerta Ferrocat tras un incendio en la estación de Llança (Girona)

GIRONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivado la prealerta del Ferrocat tras incendiarse un poste de la catenaria en la estación de Llançà (Girona) y se ha restablecido la circulación de trenes de las líneas RG1 y R11 entre Figueres y Portbou (Girona), según ha informado en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 17.55 horas de este jueves y hasta el lugar se ha desplazado una dotación que ha comprobado que se trataba de un fuego eléctrico que ya estaba extinguido.

Mientras los técnicos de la compañía trabajaban para resolver la incidencia, Renfe ha puesto a disposición de los usuarios autobuses entre Figueres y Portbou.