Desactivadas las alertas por viento y oleaje en Catalunya tras 1.822 llamadas al teléfono 112

Archivo - Valla caída por el viento en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este lunes por la mañana el plan Ventcat y el Procicat por el fuerte oleaje que generaba el mismo viento tras un episodio que, tras iniciarse el domingo, ha generado 1.822 llamadas operativas al teléfono de emergencias 112, informa en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha dado por finalizado un episodio que alcanzó su máxima intensidad este domingo hasta las 13 horas en las comarcas del Pirineo, Prepirineo y del noreste de Catalunya, lo que obligó a enviar un Es-alert a las comarcas del Berguedà, Ripollès, Alt Empordà (Girona) y norte de Catalunya.

En cuanto a los registros, en Portbou - coll dels Belitres se alcanzaron los 167,4 km/h, en el Santuari de Queralt los 161,6 km/h y en Boí los 157 km/h.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han atendido 1.346 avisos relacionados por el viento, la gran mayoría de ellos en la Regió d'Emergències de Girona, si bien han sido requeridos principalmente para retirar o asegurar árboles y ramas caídas.

En cuanto al Sistema d'emergències Mèdiques (SEM), se han atendido a 4 afectados, todos heridos leves, y el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que siguen cortadas la GIV-5132 en Fontcoberta y la GI-4714 en Campelles por la caída de árboles en la carretera, así como la BV-4024 en el Coll de Pal por nieve en la calzada.