Desactivado el plan Plaseqcat por un vertido de un producto tóxico en Castellbisbal (Barcelona)

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivado la alerta del plan Plaseqcat --el plan especial de emergencia exterior del sector químico-- por el vertido de un producto tóxico (MDI polimérico) en una empresa de Castellbisbal (Barcelona), "sin incidencias destacables", informa en un comunicado este martes.

Según ha avisado la empresa a las 18:24 horas al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), se les ha agujereado un depósito de 600 litros que contenía esta sustancia y ésta ha derramado.

El escape ya ha parado y el producto derramado en el patio exterior de la instalación ha sido recogido con arena por parte de la compañía, con el apoyo de los Bombers de la Generalitat, que han trabajado con cuatro dotaciones en el incidente.

Los efectivos de los Bombers también crearon una zona de actuación segura para realizar las operaciones de contención y limpieza del producto tóxico y han informado de que una parte del producto ha ido a parar al alcantarillado.

Por este motivo, se ha alertado a la Agència Catalana del Aigua y la Agència de Residus de Catalunya, que han confirmado que el vertido ha ido a parar a la red unitaria y llegará a la depuradora "sin afectar al medio ambiente, torrentes o ríos".

Como medida preventiva, la empresa ha activado su Plan de Autoprotección (PAU) y ha evacuado temporalmente su instalación, mientras que el Ayuntamiento de Castellbisbal ha activado su Plan de Protección Civil Municipal en fase de alerta por riesgo químico.