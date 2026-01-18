Desalojados 44 vecinos de Reus (Tarragona) al reavivarse el incendio de una nave

Incendio de una nave en Reus - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Genealitat desalojaron este sábado por la noche a 44 vecinos en Reus (Tarragona) al reavivarse el incendio de una nave industrial en la calle de l'Alcalde Pasqual, que afectó al techo del edificio.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, los bomberos han explicado que sobre las 23.30 horas del sábado les alertaron de que salía humo del tejado de la nave.

Por ello, desplazaron 6 dotaciones que confirmaron que se estaba quemando el aislante de la cubierta, tras lo que decidieron desalojar a 44 vecinos por el humo como medida preventiva.