Desarrollan un videojuego para acompañar a pacientes que inician el tratamiento de diálisis - GOVERN

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Sanitario Alt Penedès-Garraf (CSAPG) y la empresa tecnológica GooApps han diseñado 'Onboarding Diàlisi', un prototipo de aplicación móvil que utiliza la gamificación para mejorar el estado de ánimo de los pacientes de diálisis y educar a sus familias sobre los hábitos necesarios durante este proceso médico, informa un comunicado del Govern este domingo.

El videojuego presenta un itinerario interactivo donde el usuario avanza junto a un personaje a través de cuatro fases consecutivas: una primera toma de contacto con conceptos básicos sobre la enfermedad, un entrenamiento con pruebas sobre hábitos de alimentación, una etapa práctica para aplicar lo aprendido y un espacio final diseñado para compartir dudas con profesionales y otros pacientes.

La colaboración surgió en los encuentros empresariales de la Open Innovation Challenge, organizados por la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, Acció, durante el Health Revolution Congress 2025, y ha sido impulsada por la incubadora de proyectos de salud Serious Games Lab con el apoyo del Departamento de Cultura.

La doctora Itziar Navarro, subdirectora del ámbito médico del CSAPG, ha explicado el proyecto: "Nos centramos en las necesidades de los pacientes y nos basamos en experiencias previas del servicio de nefrología. Al fin y al cabo, con esta solución queremos acompañar, enseñar y caminar con los pacientes en diálisis, y si aprendemos juntos, convivimos mejor con la enfermedad renal".

Navarro ha añadido que "este proyecto forma parte de un plan de intervención más extenso" que han diseñado y llamado 'Dial-On', y que incorpora diferentes acciones concretas que también afectan a la salud de los pacientes renales, relacionadas con el deporte, la mentoría o la alimentación".