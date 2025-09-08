Desarticulada una red dedicada al tráfico de drogas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Material aprehendido tras la desarticulación de una red dedicada al tráfico de drogas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha desarticulado una red criminal dedicada al tráfico de drogas en el barrio de Bellvitge, en la que se han detenido a 2 personas y otra ha sido imputada por un delito contra la salud pública.

La investigación de la operación, denominada Operación Cristal, confirmó que en esta zona se estaba llevando a cabo, con regularidad, la venta de sustancias estupefacientes a consumidores habituales y toxicómanos, han informado en un comunicado este lunes.

Con el permiso judicial, se realizaron dos entradas y registros simultáneos en los domicilios de los principales investigados siendo aprehendidos un total de 519,15 gramos de cocaína y 46 gramos de marihuana, además de 9.700 euros en efectivo y dos teléfonos móviles de alta gama.