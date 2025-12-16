Desarticulado un grupo en Manresa (Barcelona) que robaba motos y las desmontaba para vender piezas

Piezas de motos halladas por los Mossos d'Esquadra en un garaje de Manresa (Barcelona) - MOSSOS

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal en Manresa (Barcelona) que sustraía motocicletas en municipios del área metropolitana de Barcelona y las desmontaba para vender las piezas, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

Las detenciones se produjeron el 10 y 11 de diciembre, cuando los agentes de la Unidad de Investigación de la Comisaría de Manresa detuvieron a tres hombres de 23, 30 y 31 años como presuntos autores de un delito de robo y hurto de uso de vehículos, receptación y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en septiembre, cuando los Mossos recibieron una denuncia por una moto robada en Barcelona que había sido vista en Manresa, y a raíz de esta información pudieron constatar que en la citada localidad había un garaje que albergaba varias motocicletas robadas.

El grupo se dividía en dos roles: una parte se dedicaba a perpetrar los robos, cargando las motos en una furgoneta y transportándolas hasta este garaje en Manresa, y otra se centraba en el desmontaje y empaquetado de las piezas para venderlas.

Dentro del garaje los Mossos hallaron dos trasteros: uno en el que desmontaban las motocicletas y otro en el que guardaban más de 60 paquetes con piezas de 6 motos sustraídas.