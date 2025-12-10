Descargan más de 2.000 toneladas de tubos de acero en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha gestionado con éxito la descarga de 49 unidades de tubos de acero que llegaron a bordo del barco Sea Hunter, procedente directamente de China, con un peso total aproximado de 2.088 toneladas y destinados a mejorar la infraestructura portuaria.

La operativa, realizada en el muelle de Aragó, corrió a cargo de Oist, que actuó como consignatario; Suardiaz Group, como agente, y Euroports, que llevó a cabo las labores de estiba, informa la entidad portuaria en un comunicado este miércoles.

El trabajo se completó en dos días, con horarios intensivos de trabajo que requirieron un total de cuatro grúas, una portuaria y tres móviles, para el levantamiento y manipulación de las pesadas tuberías.

Además, se utilizaron tres camiones de transporte especializado para realizar los traspasos internos dentro del muelle.

Esta operación de importación requirió de una "significativa movilización de la comunidad portuaria", con un total de una treintena de personas involucradas durante cada jornada de trabajo.