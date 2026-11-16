Descartada la presencia de 'El Ruso' en un tren en Manresa (Barcelona) tras la alerta de un testigo

Agentes de la Policía Nacional acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias (España). Un policía ha fallecido y otro ha resultado herido grave en una explosión producida en el barrio de Otero, en Oviedo. Además de un artefacto explosi - Juan Vega - Europa Press

BARCELONA/MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo policial de Guardia Civil y Mossos d'Esquadra se ha desplegado en Manresa (Barcelona) este lunes por la mañana a raíz de la información de una persona que "habría visto a una persona que podría" ser el individuo apodado 'El Ruso', el presunto autor del homicidio de un agente de la Policía Nacional en Oviedo la semana pasada.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, se ha abierto una investigación al respecto para realizar diferentes actuaciones, entre ellas la identificación a los pasajeros de un tren de Rodalies en Montcada i Reixac (Barcelona). Fuentes de este cuerpo policial han confirmado que ha dado negativo, por lo que continúa la búsqueda del sospechoso.

'El Ruso' es el presunto autor de un tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años y de la colocación del artefacto explosivo en Oviedo en el que falleció un agente de la Policía Nacional y otro resultó gravemente herido.