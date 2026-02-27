Desconvocadas las jornadas de huelga previstas en FGC durante el MWC

Archivo - Trenes eléctricos de FGC - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciado este viernes que las jornadas de huelga promovidas por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) los días 2, 3 y 4 de marzo, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress (MWC), han sido desconvocadas y el servicio finalmente operará con normalidad.

Según ha informado FGC en un comunicado, el servicio ofrecido esos días en las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia no se verá afectado por el decreto de servicios mínimos establecido por el Departamento de Empresa y se operará con el servicio habitual en la línea Barcelona-Vallès y un refuerzo en la línea Llobregat-Anoia.

De esta forma, Ferrocarrils pretende hacer frente al aumento de usuarios generado por el MWC, que se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El dispositivo de refuerzo permitirá incrementar durante estos cuatro días las circulaciones y la capacidad de los trenes de la línea Llobregat-Anoia, con el objetivo de absorber el aumento de la demanda hasta la estación de Europa | Fira, que sirve de acceso a ese recinto ferial.

De este modo, la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, que conecta en 6 minutos las estaciones de Pl. España y Europa | Fira, se convertirá en una de las vías más directas para acceder al recinto ferial.