Descubren un planeta tardío que "desafía" las teorías sobre la formación planetaria

Impresión artística del sistema planetario alrededor de la estrella LHS 1903 (las distancias y tamaños de los planetas No están a escala) - ESA

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico internacional, en el que participa el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) y el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha descubierto un planeta tardío, que orbita la estrella LHS 1903, que "desafía" las teorías sobre la formación planetaria.

El estudio, publicado en la revista 'Science', señala que el planeta más lejano del sistema podría ser rocoso (en lugar de gaseoso, como cabría esperar) y que "se formó más tarde y en un entorno diferente al de los demás planetas que orbitan alrededor de la estrella", informa la Delegación del CSIC en Catalunya este viernes en un comunicado.

En el Sistema Solar (Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) los planetas pueden clasificarse en dos tipos, rocosos y gaseosos: los planetas interiores más cercanos al Sol (de Mercurio a Marte) son rocosos, y los planetas exteriores (de Júpiter a Neptuno) son gaseosos.

En este estudio, los científicos observaron el sistema planetario que rodea a la estrella LHS 1903 con el satélite Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite) de la Agencia Espacial Europea (ESA) y han visto que, en su caso, que el planeta más interno parecía ser rocoso, y los dos siguientes gaseosos.

Un cuarto planeta pequeño, el más alejado, parece ser rocoso y esto supone un orden inusual: "Lo convierte en un sistema con un orden planetario rocoso, gaseoso, gaseoso y luego rocoso de nuevo. Los planetas rocosos no suelen formarse tan lejos de su estrella", afirma el investigador Thomas Wilson, de la Universidad de Warwick (Reino Unido).

"UNA TENDENCIA QUE AÚN DESCONOCÍAMOS"

Estos planetas podrían haberse formado uno tras otro, en lugar de al mismo tiempo: esta idea, conocida como formación planetaria de adentro hacia afuera ('inside-out planet formation'), fue propuesta por los científicos como una teoría hace aproximadamente una década, "pero hasta ahora nunca se había encontrado una prueba tan sólida".

"Este pequeño mundo rocoso es o bien un caso atípico, o bien la primera prueba de una tendencia que aún desconocíamos. En cualquier caso, su descubrimiento exige una explicación que va más allá de nuestras teorías habituales sobre la formación de planetas", aseguran los investigadores.