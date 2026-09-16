Desmanteladas 2 asociaciones cannábicas en Barcelona que presuntamente escondían 21 kilos de droga

Droga intervenida - MOSSOS

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unitat Regional d'Investigació Pública (URISP) de los Mossos d'Esquadra de Barcelona detuvieron a un hombre e investigaron a tres personas este lunes como presuntos autores de un delito contra la salud pública al desmantelar dos asociaciones cannábicas en el barrio de Les Corts, donde escondían más de 21 kilos de droga en compartimentos ocultos.

Los registros en ambas permitieron localizar 12,55 kilos de marihuana, 9,35 de hachís, 376 porros preparados para el consumo y casi 3.800 euros en efectivo, según informa la policía catalana en un comunicado este miércoles.

El detenido formaba parte de un grupo que controlaba y gestionaba diversos clubes cannábicos de la capital catalana, cuyos locales se utilizaban presuntamente como cobertura para distribuir droga a escala transnacional.

Las personas investigadas son un hombre y dos mujeres de entre 24 y 30 años, presuntos responsables de la gestión de ambas asociaciones.

El detenido, de 22 años, pasó a disposición judicial este martes.