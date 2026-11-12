Desmantelado en La Llagosta (Barcelona) un laboratorio de derivados del cannabis con 2 investigados

Laboratorio de derivados de cannabis - GUARDIA CIVIL

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desmanteló el pasado septiembre en La Llagosta (Barcelona) un laboratorio dedicado a la elaboración y comercialización por internet de productos derivados del cannabis, en el marco de la operación CBD-LAB, que ha permitido investigar al propietario de la empresa y a la ingeniera química responsable del laboratorio por un presunto delito de tráfico de drogas.

La investigación comenzó en julio de 2025, a raíz de varias inspecciones en establecimientos especializados en el cultivo de cannabis, conocidos como grow shops, de la provincia de Barcelona, informa el Instituto Armado en un comunicado.

En algunos de estos comercios se localizaron galletas y aceites para animales con cannabidiol (CBD), un compuesto del cannabis, procedentes de una empresa de La Llagosta, y estos hallazgos dieron lugar a actuaciones administrativas y a nuevas averiguaciones sobre el origen de los productos.

Las pesquisas condujeron a la inspección de dos naves industriales de esa localidad: una se destinaba al almacenamiento y la preparación de los pedidos, mientras que la otra albergaba zonas de producción y laboratorios en los que se extraían aceites, se elaboraba resina de cannabis y se realizaban tareas de pesaje, etiquetado y envasado.

Durante la inspección, la Guardia Civil intervino 11,5 kilos de hachís, cerca de 7 kilos de cogollos de marihuana y más de 133 litros de aceite de cannabis, distribuidos en 17.657 botes, además de miles de unidades de productos para vapeo y recargas.

GESTIONABA LA EMPRESA DESDE TAILANDIA

Las sustancias identificadas como estupefacientes tendrían un valor estimado de venta al público superior a 600.000 euros, una valoración que no incluye el conjunto de los productos y materiales inmovilizados.

Según las averiguaciones realizadas, el propietario gestionaba la actividad de la empresa desde Tailandia, mientras que la ingeniera química estaba al frente del laboratorio y se encargaba de la formulación y composición de los productos, así como de las pruebas de calidad y seguridad.

Se estima que esta empresa llevaba comercializando este tipo de sustancias desde 2018.