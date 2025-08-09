El despoblado medieval de Santa Creu de Llagunes (Lleida) puede visitarse este verano

LLEIDA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El despoblado medieval de Santa Creu de Llagunes, en Soriguera (Lleida), se puede volver a ver este verano con visitas guiadas cada sábado y domingo hasta el 13 de septiembre y visitas autoguiadas cada día.

Las organiza el Parc Natural de l'Alt Pirineu en colaboración con el Ayuntamiento, el Museu de Camins y la empresa The Best Pyrenees, informa este sábado la Conselleria de Territorio de la Generalitat en un comunicado.

El yacimiento en altura más grande de Catalunya, a 1.628 metros, conserva restos de casas, calles empedradas y una iglesia románica, y las excavaciones arqueológicas han permitido recuperar parte de su estructura y entender como se vivía en una población de alta montaña entre los siglos XI y XIV.