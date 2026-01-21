Desprendimiento en una parte de la muralla de Ullastret (Girona) por el temporal Harry

Zona afectada - MAC

GIRONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad ibérica de Ullastret (Girona) se ha visto afectada por el temporal Harry en el municipio, que ha causado el desprendimiento de un tramo de unos 10 metros de la muralla, informa el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) en un comunicado este miércoles.

El tramo afectado es el sector restaurado durante las décadas de 1950 y 1960, entre las torres 1 y 2, y según apunta el MAC, "la combinación de lluvias intensas y la saturación del terreno ha sido la causa directa de este desprendimiento".

El equipo técnico de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Cultura en Girona se ha desplazado al yacimiento para evaluar los daños y, debido a la afectación que ha provocado al recorrido de la visita, la ciudad ibérica permanecerá cerrada al público.