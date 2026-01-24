Un desprendimiento en la R4 entre Cerdanyola y Sabadell (Barcelona) con Rodalies suspendida

Cartel de Adif en la Estación de Fabra i Puig, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo desprendimiento de tierra ha afectado a una vía de la R4 de Rodalies este sábado, en el tramo entre las estaciones de Cerdanyola del Vallès y Sabadell (Barcelona), con el servicio ya suspendido a petición de la Generalitat.

Según han informado fuentes de Adif a Europa Press, los trenes ya no circulaban por la vía, por lo que ninguno de ellos se ha visto afectado por el desprendimiento.

El Govern ha pedido a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Catalunya este sábado ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías.