Un desprendimiento en la vía corta la RL4 de Rodalies entre Calaf y Manresa (Barcelona)

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la RL4 de Rodalies ha quedado cortada entre las estaciones de Calaf y Manresa (Barcelona) sobre las 10:58 de este sábado debido a un desprendimiento sobre la vía, informa Protecció Civil en un comunicado en 'X' este sábado.

Por ello, se ha gestionado un servicio de transporte alternativo por carretera entre ambas estaciones.

Esta incidencia ha obligado a activar la prealerta del plan Ferrocat.