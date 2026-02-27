Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida

   BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida y que hay una investigación abierta pero que el riesgo para la población es "muy bajo".

   Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso.

   En el conjunto de España es el cuarto caso notificado hasta ahora desde 2009.

