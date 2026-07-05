Detectado un seísmo de magnitud 2,7 en la costa de Tarragona que no ha sido percibido

Epicentro del seísmo frente a la costa de Tarragona - ICGC

TARRAGONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geològic de la Generalitat (ICGC) ha informado que a las 3.43 horas de este domingo se ha detectado un terremoto de magnitud 2,7 frente a la costa de Tarragona que no ha llegado a ser percibido.

El epicentro se ha generado en las coordenadas 40,99ºN y 1,31ºE, en la costa de la comarca del Tarragonès, a una profundidad de 5 kilómetros.

Según indica el propio ICGC los terremotos que no superan una magnitud de 3 no son percibidos por la población, mientras que los que superan esta intensidad ya pueden ser percibidos cerca del epicentro, sin dejar daños.