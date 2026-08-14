Detectados 15 puntos de defraudación eléctrica durante un operativo policial en Girona

Una plantación de marihuana desmantelada en la zona del Polvorí de Girona - MOSSOS

GIRONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra realizaron el jueves, 13 de agosto, un dispositivo conjunto con Endesa y localizaron 15 conexiones fraudulentas a la red general de fluido eléctrico en 20 inspecciones realizadas en casas de la zona del Polvorí, en Girona, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

La policía realizó el dispositivo a causa de las reiteradas quejas de los vecinos de la zona con el objetivo de desconectar de la red los puntos de defraudación eléctrica y abrieron diligencias penales a los responsables de los ilícitos detectados.

También levantaron una denuncia administrativa por un cultivo de una veintena de plantas de marihuana que se encontró en el interior de una casa y a la vista de los viandantes.

Durante el dispositivo, los mossos también localizaron y decomisaron tres gallos adultos que habían sido mutilados para su uso en peleas, dos gallinas y nueve pollos para cría.

Por este motivo, se activó a los agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de la Región Policial de Girona, que abrieron diligencias administrativas por infracciones en la ley de bienestar animal por mutilaciones y por la falta de autorizaciones, que serán trasladadas a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat y al Ayuntamiento de Girona.