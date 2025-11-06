Detectan un brote de sarna en una residencia para personas mayores de Balaguer (Lleida)

LLEIDA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Vigilància Epidemiològica ha detectado un brote de sarna en la residencia para personas mayores Comtes d'Urgell de Balaguer (Lleida), informan fuentes de la Conselleria de Salud este jueves a Europa Press.

Según ha avanzado 'Segre', el contagio afecta a unos 6 usuarios de este centro y las fuentes de Salud afirman que han contactado con el geriátrico para dar pautas de tratamiento y medidas higiénicas para su contención, siguiendo el Protocolo de prevención y control de la escabiosis (sarna).

Esta misma residencia ya sufrió un brote de sarna en 2016, cuando unas 100 personas, entre usuarios y personal, se sometieron a un tratamiento para curarse y evitar contagiarse de la enfermedad.