Detenida en Blanes (Girona) una trabajadora del hogar por el presunto robo de joyas en dos casas

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 12 de noviembre a una mujer de 47 años como presunta autora de dos delitos de hurto por supuestamente haber sustraído joyas en dos casas en las que había trabajado, informan en un comunicado este lunes.

Los agentes empezaron a investigarla a mediados de septiembre, al recibir la primera denuncia de una familia que explicó que les faltaban joyas valoradas en unos 2.000 euros y un reloj, y cuyas sospechas recaían en la trabajadora del hogar que tenían contratada desde hacía ocho meses.

Durante la investigación, se comprobó que la misma mujer había trabajado realizando trabajos de limpieza en otra casa, entre 2018 y 2022, donde también habían desaparecido joyas y localizaron en los registros de una tienda de compra y venta de oro de Blanes y otra de Figueres (Girona) "varias" operaciones de venta de joyas realizadas por la sospechosa.

Entre las operaciones investigadas, en la tienda de Blanes constaba un contrato de empeño de una pulsera de oro en diciembre del año pasado, por la que recibió 1.000 euros y, en junio de 2023, también constaba un contrato de venta de varias joyas, por las que recibió 315 euros.

La detenida, sin antecedentes, pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Blanes el pasado 13 de noviembre.