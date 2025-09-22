Detenida una conductora de 26 años en Riudarenes (Girona) por embestir una patrulla de Mossos

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una conductora de 26 años por presuntamente embestir una patrulla en Riudarenes (Girona) la madrugada de este domingo, tras una persecución por la C-56 después de que la policía catalana detectara una conducción errática y le ordenaran detenerse, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Ara', los hechos sucedieron cerca de las 5.30 horas, cuando la mujer huyó después de recibir señales de la policía para detenerse, y tras 18 kilómetros de persecución, acabó embistiendo un coche, del que los agentes tuvieron que saltar para evitar el choque.

Al acercarse al vehículo accidentado para comprobar su estado, la mujer intentó agredir a los agentes, y dentro del coche tenía material relacionado con droga, por lo que quedó detenida por conducción temeraria, atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia y daños.