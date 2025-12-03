Detenida por entrar en casa de una anciana y robarle sus pendientes y collar en Tàrrega (Lleida)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado domingo en Tàrrega (Lleida) a una mujer de 54 años por presuntamente entrar en casa de una anciana, contra quien arremetió para robarle unos pendientes y una cadena con un colgante, para posteriormente huir, informan en un comunicado.

La mujer estaba sola en su domicilio y recibió una llamada en el portero automático, y cuando fue a responder, recibió una segunda llamada en la puerta de su casa, que abrió sin mirar de quién se trataba.

Los investigadores identificaron en poco tiempo a la sospechosa, que fue detenida cerca de las 18.30 horas del mismo domingo y pasó a disposición judicial este martes.