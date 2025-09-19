Detenida una mujer en Martorell (Barcelona) por estafar 5.400 euros a un hombre mayor

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Martorell (Barcelona) detuvieron este lunes 15 de septiembre a una mujer de 33 años por presuntamente estafar hasta 5.400 euros a un hombre mayor tras simular ser una empleada del banco del que la víctima es cliente.

Los hechos se remontan al pasado 24 de julio cuando la víctima, un hombre de edad avanzada, recibió una llamada de quien simulaba ser una trabajadora del grupo antifraude de su entidad bancaria y le llamaba para supuestamente confirmar si la víctima había autorizado el pago de un elevado importe a una compañía de la luz, informa el cuerpo en un comunicado este viernes.

Ante el miedo de la víctima a perder el dinero y la credibilidad que el autor de la estafa se ganó por tener toda una serie de datos personales del hombre , provocaron que la víctima confiara en ella y autorizara a realizar una serie de movimientos bancarios, hasta un total de 5.400 euros.

La policía catalana siguió los movimientos bancarios fraudulentos hasta una casa de apuestas de Alicante, donde la autora había creado y vinculado una tarjeta bancaria a un terminal móvil, mediante la cual realizaba apuestas con los mismos importes de los movimientos bancarios fraudulentos, cancelándolas inmediatamente y recogiendo el importe de las apuestas.

La investigación condujo a la identificación, localización y detención de una mujer por los delitos de estafa y de usurpación del estado civil y la detenida ya ha pasado a disposición judicial del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Martorell (Barcelona).