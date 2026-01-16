Detenida en La Seu d'Urgell (Lleida) la cuidadora de dos ancianos por apropiarse de 115.000 euros

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en La Seu d'Urgell (Lleida) a la cuidadora de una pareja de personas mayores, una mujer de 57 años, como presunta autora de dos delitos de estafa, usurpación del estado civil, administración desleal y hurto por presuntamente apropiarse de 115.000 euros del matrimonio, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

A finales del año pasado una vecina de l'Alt Urgell, de 89 años, se presentó en la comisaría de la Seu d'Urgell (Lleida) y denunció a su cuidadora, a la que había contratado a principios de verano como asistenta, dado que tanto ella como su marido, de 92 años, son totalmente dependientes.

Allí explicó que la cuidadora tenía acceso a su domicilio y que estaba autorizada a realizar gestiones bancarias que le encargaban, dado que ellos difícilmente se podían desplazar.

Fue a finales de año cuando la denunciante fue a la oficina bancaria y se dio cuenta de que se habían realizado, sin su conocimiento, dos retiradas de efectivo por valor de 4.800 euros, una transferencia de 50.200 euros y 107 retiradas de efectivo desde la cuenta de su marido de 59.180 euros.

También descubrió que le faltaban joyas, monedas y otros objetos de valor que tenía en casa y, tras una investigación, se ha podido constatar la responsabilidad de la cuidadora, pues la transferencia más importante de efectivo se realizó directamente a su cuenta bancaria y fue ella quien vendió los artículos desaparecidos a diferentes establecimientos de compraventa de la comarca.

La sospechosa, que presuntamente se aprovechó de la especial vulnerabilidad de las víctimas tanto por su edad como porque no tenían tutela de ningún familiar directo, fue detenida el jueves y este viernes ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de La Seu d'Urgell.