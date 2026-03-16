Detenida una trabajadora de una residencia de Martorell (Barcelona) por robar joyas a 5 residentes

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 12 de marzo a una trabajadora de 45 años de una residencia de Martorell (Barcelona) por presuntamente robar joyas a cinco de los residentes en situación de dependencia, cuyas piezas fueron localizadas en un local de compraventa de oro en el Baix Llobregat, donde las vendió.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la directora del centro por la desaparición de estas joyas, y gracias a la descripción detallada de los objetos, la Unidad de Investigación consiguió localizarlos en un local, informa la policía catalana en un comunicado.

La autora aprovechaba el alto grado de dependencia de las víctimas, que no se podían valer por sí mismas, así como de la confianza de su directora; finalmente, pasó a disposición judicial en Martorell.