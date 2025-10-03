Detenidas 12 personas en Vic (Barcelona) por simular parejas de hecho con documentación falsa

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en Vic (Barcelona) que habían simulado una relación de parentesco entre españoles y extranjeros en situación irregular, para que estos últimos accedieran a permisos de residencia por ser familiar de ciudadano de la Unión Europea, a través de diversa documentación falsificada, informa en un comunicado este viernes.

La investigación se inició en noviembre de 2024, al detectarse diversas solicitudes de este tipo de permisos de residencia, que tenían como denominador común que la situación administrativa del ciudadano extranjero solicitante era irregular y que alegaba ser pareja estable de una ciudadana/o español, y todas las parejas investigadas alegaban residir en la misma dirección, concretamente en la Rambla del Passeig.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que dicha vivienda se trataba de la dirección de una cafetería, y fue entonces cuando se determinó que los volantes de empadronamiento aportados a los expedientes de solicitud de permisos de residencia eran falsos, con el único objetivo de intentar acreditar la convivencia de la pareja.

Igualmente, en algunos casos, la pareja no se llegaba a inscribir en el Registro de Parejas estables y la documentación que presentaban ante la Oficina de Extranjería eran certificados falsificados, y entre los detenidos está la persona que gestionaba la constitución de estas parejas ficticias, asesorándolas y facilitando la documentación necesaria.

En cinco de los casos investigados, el extranjero había conseguido acceder al permiso de residencia, lo que conllevó su regularización y paralización de cualquier proceso de expulsión que pudiera tener, obteniendo así todos los beneficios como ciudadano con residencia legal en la Unión Europea

Finalmente, se investigaron 14 solicitudes de autorización de residencia, y se intervino diversa documentación falsificada, como volantes de empadronamiento del Ayuntamiento de Vic, resoluciones de inscripción de parejas estables en el registro y nóminas.