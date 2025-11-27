Detenido en el Aeropuerto de Barcelona con 10,96 kilos de heroína ocultos en bolsas de café

Heroína intervenida en el aeropuerto - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado 4 de noviembre en el Aeropuerto de Barcelona a un pasajero que presuntamente transportaba en su maleta cerca de 10,96 kilogramos de heroína oculta en paquetes que simulaban contener café, una cantidad que equivale a más de 100.000 dosis individuales, informa en un comunicado este jueves.

La actuación se produjo a las 13:00 horas en la Terminal 2 tras detectar una imagen sospechosa en el escáner de rayos X del equipaje facturado de un pasajero procedente de Bangkok (Tailandia), con escala en Kuwait.

Una vez abierta la maleta en presencia del pasajero, los agentes hallaron en su interior 15 bolsas selladas, todas con apariencia externa de contener café en grano y, al inspeccionar el contenido, se localizó una sustancia de color marrón que resultó ser heroína, por lo que el pasajero fue detenido y el juez decretó su ingreso en prisión.