Detenido un antiguo empleado de un salón de juego de Barcelona por robar 52.000 euros del local

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años por supuestamente robar con fuerza en un salón de juego interactivo del distrito de Sant Martí de Barcelona --del que había sido un antiguo trabajador-- y llevarse 52.000 euros de una de las cajas fuertes, cuya contraseña cambió antes de que le despidieran.

Los hechos se remontan al 24 de abril de 2025 cuando las víctimas se dieron cuenta de que, a pesar de que no había ninguna señal de forzamiento de accesos y no se activó la alarma, un hombre habría accedido al interior del establecimiento y sustraído 52.000 euros de la recaudación del negocio, informan este viernes en un comunicado.

En las imágenes aparecía una persona disfrazada con gabardina, paraguas, sombrero y mascarilla --para evitar ser reconocido-- y se desprende como el investigado llegó de forma directa, conocía la ubicación de las cámaras y las inutilizaba, bien con cinta o abriendo el paraguas.

Los investigadores averiguaron que el trabajador, antes de ser despedido, cambió los códigos de seguridad de una de las cajas fuertes y puso como contraseña la fecha de su cumpleaños, además crear también códigos de desactivación de alarma, para desactivarla al acceder al establecimiento.

El pasado 2 de octubre los investigadores establecieron un dispositivo de localización y detención del hombre, y se llevó a cabo una entrada y pesquisa en su domicilio, donde se intervinieron 9.000 euros en metálico; el detenido pasó a disposición judicial el pasado 4 de octubre.