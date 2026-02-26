Detenido en la AP-7 en Llinars (Barcelona) por robos en camiones con el método 'telonero'

Material que llevaba el presunto ladrón para cortar las lonas de los camiones - MOSSOS1

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 21 de febrero a un joven de 21 años en el área de servicio de la AP-7 de Llinars del Vallès (Barcelona) por su presunta relación con diversos robos con fuerza en camiones con el método 'telonero', consistente en rajar las lonas que los cubren.

Hacia las 03.00 horas los agentes detectaron un vehículo del que bajaban diversas personas encapuchadas que se acercaban a los camiones para forzarlos y cortar las lonas, y en la persecución los agentes pudieron detener a uno de ellos, que se resistió y les roció con gas pimienta, informan los mossos en un comunicado este jueves.

Por su parte, el conductor de uno de los camiones que fue atacado por este grupo explicó que lo amenazaron con una barra de hierro y los agentes comprobaron que habían cortado el cable de acero que cierra la lona para intentar sacar la carga.

Por otro lado, también constataron afectaciones en dos camiones más.

El detenido forma parte de un grupo criminal dedicado a este tipo de delitos y ya había sido arrestado recientemente por unos hechos similares, por lo que pasó a disposición judicial el domingo.