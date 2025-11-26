Detenido por apuñalar y dejar herido leve a un trabajador de un banco en Salou (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles por la tarde a un hombre de 31 años por presuntamente apuñalar y dejar herido leve a un trabajador de una entidad bancaria de Salou (Tarragona).

Según ha avanzado 'Diari de Tarragona' y confirman fuentes policiales a Europa Press, los hechos han sucedido cerca de las 14.45 horas en una entidad de la vía Roma del municipio tarraconense, donde la policía catalana ha detenido al presunto agresor con una posible patología psiquiátrica.

El herido ha sido trasladado en estado leve al hospital por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y no se teme por su vida, mientras que los mossos mantienen abierta una investigación.