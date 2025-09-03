Detenido en Barcelona un fugitivo de la justicia italiana con una condena de 28 años pendiente

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el lunes en el barrio de Sants de Barcelona a un fugitivo de la justicia italiana que tenía pendiente una condena de 28 años de prisión, informa en un comunicado este miércoles.

Tras ser arrestado durante una operación policial en Italia donde le intervinieron 500 kilos de metanfetaminas, un arma de fuego y munición, consiguió fugarse de las dependencias donde estaba detenido el 10 de julio y, tras llegar a Barcelona con documentación falsa, se estableció en Sants.

Sobre él pesaban dos órdenes europeas de Detención y Entrega por su implicación en los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas de fuego, resistencia y atentado a la autoridad, receptación y evasión bajo custodia, por los que se enfrentaría a una pena de hasta 28 años de prisión.