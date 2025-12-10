Detenido en Barcelona por su relación con 30 incendios de contenedores en 3 meses

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, junto con la Guàrdia Urbana de Barcelona, han detenido a un hombre de 63 años por su presunta relación con una treintena de incendios en contenedores en los tres últimos meses en la ciudad, informa la policía catalana en un comunicado.

En los últimos meses los investigadores han detectado un incremento de contenedores quemados en los distritos de Horta-Guinardó, Gràcia y Sarri-Sant Gervasi, por lo que se abrió una investigación en mayo, cuando el detenido fue identificado en diversas ocasiones en zonas donde se habían producido estos hechos.

Una vez identificado, el 4 de diciembre se estableció un dispositivo para detenerlo, y fue localizado 'in fraganti' cuando prendía fuego a dos contenedores adyacentes, provocando un incendio de grandes dimensiones que afectó a diversos vehículos cercanos.

Durante su registro, los agentes intervinieron un envoltorio de papel de aluminio con pastillas de parafina incendiarias, un mechero y una mascarilla.

El detenido actuaba siempre igual: aprovechaba el momento de lanzar la basura, vigilaba el entorno y se acercaba al contenedor de papel y cartón para comprobar que estaban llenos, cuyos daños ocasionados superan los 2.500 euros.

El hombre, con dos antecedentes policiales, pasó a disposición judicial el pasado 7 de septiembre.