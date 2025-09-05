Detenido en Berga (Barcelona) por intentar llevarse la recaudación de un local de juego

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes en Berga (Barcelona) a un hombre por presuntamente intimidar a una trabajadora de un local de juego e intentar llevarse la recaudación económica del establecimiento.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, los agentes también han encontrado objetos que relacionan al presunto autor con 19 robos en el interior de vehículos.

Todos estos robos se han producido en la comarca del Berguedà, indica la policía catalana.