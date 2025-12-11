Detenido el camionero implicado en un accidente mortal en la GI-643 en Gualta (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 60 años que conducía el camión que este miércoles chocó frontalmente con un turismo en la GI-643 en Gualta (Girona), en cuyo accidente murió un hombre de 77 años, por lo que el camionero está acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, informan este jueves fuentes de Mossos d'Esquadra a Europa Press.

El choque se produjo este miércoles sobre las 19.25 horas entre un turismo y un camión de gran tonelaje, y a consecuencia del siniestro, los Bombers de la Generalitat tuvieron que excarcelar al conductor y único ocupante del turismo, que quedó atrapado en el interior del vehículo, y posteriormente fue trasladado en estado crítico al hospital, donde acabó muriendo.

El conductor del camión resultó ileso y este jueves espera en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.