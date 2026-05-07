Detenido un camionero en Llers (Girona) por quintuplicar la tasa de alcoholemia

Archivo - Control de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo - TRÀNSIT - Archivo

GIRONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un camionero de 61 años en Llers (Girona) como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por quintuplicar la tasa de alcoholemia, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

Los hechos se produjeron de madrugada, en un control de tráfico en la AP-7, cuando los agentes vieron un camión que circulaba en sentido sur en zig-zag, por lo que le dieron el alto en la salida 20 de la autopista, a la altura del municipio de Llers.

Tras identificar al conductor y realizarle las pruebas de alcoholemia, el hombre dio un resultado positivo final de 0,74 miligramos por litro (mg/l) en aire expirado, casi cinco veces superior a la permitida, que en este caso era de 0,15 mg/l, por lo que se procedió a su detención.