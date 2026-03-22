Detenido un camionero en Osona (Barcelona) por conducir ebrio y haciendo zigzags por la C-25

Control en el que se detuvo al camionero - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un camionero de 42 años en la comarca de Osona (Barcelona) por conducir bajo los efectos del alcohol tras ser visto circulando de carril a carril por la C-25, según han informado este domingo mediante un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del pasado viernes, cuando una conductora llamó al teléfono de emergencias 112 alertando de que un camión hacía zigzags en la vía, vehículo que una patrulla localizó a la altura de Sant Sadurní d'Osormort (Barcelona), donde interceptó al conductor tras comprobar su conducción.

Los agentes observaron que el individuo mostraba "signos evidentes de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas", antes de acreditar una tasa de 0,72 mg/l en la prueba de alcoholemia, por lo que fue detenido por un delito contra la seguridad vial y pasó a disposición del juzgado de guardia de Vic el sábado.