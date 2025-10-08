Detenido en Cassà de la Selva (Girona) un joven buscado en Francia por presunto homicidio

Archivo - Dos agentes de Mossos d'Esquadra (Recurso) - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este pasado domingo a un hombre de 21 años en Cassà de la Selva (Girona) a quien le constaba una orden europea de detención por su presunta relación con un homicidio cometido en Aubervilliers (Francia) el 20 de junio del año pasado.

Según han informado fuentes del cuerpo a Europa Press, los agentes le detuvieron tras sorprenderle hurtando teléfonos móviles en la localidad gerundense.

Han añadido que el detenido pasará a disposición de la Audiencia Nacional en Madrid.