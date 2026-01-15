Detenido por cometer 4 robos violentos en establecimientos de Gavà y Viladecans (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 9 de enero a un hombre de 62 años como presunto autor de 4 robos violentos en establecimientos comerciales de Gavà y Viladecans (Barcelona) entre el 23 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de este año, informan en un comunicado este jueves.

El presunto autor accedía a los establecimientos comerciales y mediante amenazas a los trabajadores, sustraía el dinero de la caja registradora y, tras investigar el caso, se identificó al presunto autor de los hechos, un hombre con nueve antecedentes, muchos de ellos de la misma tipología delictiva.

El detenido, que cometió todos los robos con el mismo modus operandi y perímetro de acción, pasó a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Gavà (Barcelona).