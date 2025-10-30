Detenido un concejal de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) por presunto maltrato en el hogar

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un concejal de Som Voltregà --asociada a ERC-- del Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) acusado de un presunto delito de violencia en el ámbito del hogar, ha podido confirmar Europa Press.

Según ha avanzado 'ElCaso', el arresto del hombre de 40 años se produjo el 25 de octubre y pasó a disposición judicial al día siguiente, y en el momento de la presunta agresión había menores en el domicilio.

Fuentes de ERC han explicado a Europa Press que el hombre se desvinculó del partido tras los hechos, y la formación le abrió un expediente disciplinario.