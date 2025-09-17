Detenido un conductor por atropellar mortalmente a un hombre y huir en Tordera (Barcelona)

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles por la tarde en Cornellà del Terri (Girona) al conductor de 60 años que este martes presuntamente atropelló mortalmente a un hombre de 23 años en la N-II en Tordera (Barcelona) y huyó del lugar de los hechos, informan en un comunicado.

Los hechos sucedieron cerca de las 09.00 horas cuando el joven de 23 años detuvo su coche en el arcén después de tener una avería y fue atropellado por el camionero; el accidente obligó a cortar los dos sentidos de la marcha y se activaron cinco patrullas de Mossos, tres dotaciones de Bombers de la Generalitat, y una ambulancia y el helicóptero del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los investigadores encontraron restos del camión que permitieron determinar de qué marca de trataba y, junto a las declaraciones de los testimonios, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y la colaboración de Policías Locales, supieron que se trataba de un camión de transporte de paja.

Posteriormente, la policía catalana inició un operativo en diversos puntos del territorio donde podía estar el vehículo implicado, hasta que se ha localizado esta tarde.

El detenido está acusado de los delitos de homicidio imprudente y abandono del lugar del accidente de tráfico, y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.