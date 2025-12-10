Detenido un conductor que atropelló a un hombre en Santa Coloma (Barcelona) en septiembre

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 2 de diciembre a un hombre de 30 años por presuntamente atropellar con su taxi a otra persona en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) el pasado 21 de septiembre, informan en un comunicado este miércoles.

Ese día el hombre estaba con sus amigos cerca del paseo de Pollancreda, donde los testimonios explicaron que el coche se acercó a gran velocidad y, al recriminarle, el conductor se bajó "furioso" para irse y posteriormente atropelló al hombre, que fue ingresado en un centro hospitalario.

Tras la investigación, los mossos constataron que el sospechoso tenía múltiples antecedentes policiales, y el detenido pasó a disposición judicial el día después de ser detenido.