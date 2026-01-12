Detenido en Cornellà (Barcelona) un hombre de 25 años por estafas bancarias por más de 150.000 euros

Dinero incautado - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 25 años en Cornellà de Llobregat (Barcelona) por hacerse pasar por gestor de la entidad financiera de un banco y defraudar más de 150.000 euros a numerosas víctimas repartidas por diversas localidades de España, informa en un comunicado este lunes.

Hasta el momento, la investigación ha permitido vincular al detenido con más de 20 hechos delictivos denunciados en distintas provincias y ciudades como Vigo, Teruel, Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla, Pamplona, Toledo, Lucena, Medina del Campo, Manresa, y Sant Boi de Llobregat (Barcelona), entre otras.

La mayoría de las víctimas tiene entre 70 y 75 años, clientes de la entidad bancaria con escasos conocimientos tecnológicos que actuaron bajo presión psicológica y sensación de urgencia, bajo el pretexto de haberse detectado una supuesta operación fraudulenta y tener que mover el dinero a cuentas seguras para evitar nuevos intentos de fraude.

En todos los casos, el autor de las estafas alertaba de supuestos cargos irregulares en sus cuentas, logrando que las víctimas realizaran transferencias bancarias, pagos con tarjeta y operaciones bizum, creyendo estar protegiendo su dinero.

METODOLOGÍA

El detenido llamaba desde líneas móviles con identidades falsas, utilizaba lenguaje común de gestor bancario y, en muchas ocasiones, convencía a las víctimas para que fraccionaran las transferencias en importes inferiores a 1.000 euros para evitar alertas.

Además, actuaba junto con "mulas bancarias", personas que conscientemente o, en algunos casos sin saberlo, ayudan a las redes criminales a blanquear sus beneficios prestando cuentas de entidades digitales para dispersar el dinero.

Una vez realizada la estafa, compraba joyas de oro y teléfonos de alta gama en establecimientos especializados online con el objetivo de transformar el dinero defraudado en bienes de fácil reventa, y posteriormente eran enviados a domicilios falsos ubicados en Cornellà de Llobregat, Gavà y Castelldefels (Barcelona).