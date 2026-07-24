Detenido un cuarto joven en el Aeropuerto de Barcelona por agresiones en grupo difundidas en redes

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un cuarto joven presuntamente relacionado con las agresiones en grupo cometidas difundidas en redes sociales en Barcelona durante la madrugada del 5 de julio, cuyo arresto se ha realizado en un control del Aeropuerto.

Según explican fuentes del cuerpo, se trata de un joven de 18 años que volvía de Casablanca (Marruecos) y que los agentes detuvieron tras la orden de detención de los Mossos d'Esquadra, que pudieron identificarlo tras detener a 3 jóvenes la semana pasada.

La investigación se inició a raíz de la detección de varios vídeos que se habían hecho virales en diversas redes sociales y en las imágenes se podía observar a un grupo de jóvenes que agredía de forma "indiscriminada" a personas en la vía pública mientras registraba las acciones con teléfonos móviles.

Fue el pasado jueves cuando se estableció un dispositivo policial que culminó con la detención de 3 de los principales investigados, un cuarto implicado declaró voluntariamente ante los investigadores.

La investigación acreditó 6 agresiones, algunas de las cuales causaron lesiones leves a las víctimas, y el objetivo de los autores era grabar las escenas y difundirlas públicamente para obtener notoriedad en las redes sociales.