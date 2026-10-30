1 detenido tras desmantelar una plantación con 1.360 kilos de marihuana en Vilopriu (Girona)

Plantación de marihuana desmantelada en Vilopriu (Girona) - GUARDIA CIVIL

GIRONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo a una hombre de 34 años tras desmantelar el pasado 15 de octubre una plantación con 1.360 kilos de marihuana en Vilopriu (Girona), una investigación la cual se inició un mes antes, informan en un comunicado este viernes.

La plantación se hallaba en una zona "despoblada y de difícil acceso" en un entorno montañoso y, durante la investigación, se localizó una de zona destinada al cultivo de las plantas de marihuana y otra como zona de secado, que se hallaba oculta, de aproximadamente 200 metros cuadrados.

Se localizaron dos tiendas de campaña camufladas con ramas cortadas: una de ellas acondicionada como zona de estancia (contaba con hornillos, bombonas de butano, camping gas y otros efectos necesarios para permanecer en el lugar), mientras que la segunda disponía de dos colchones.

El detenido fue puesto a disposición del Jugado de La Bisbal d'Empordà (Girona) y posteriormente se decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con estos hechos.