Detenido en dos días distintos por dos robos violentos en Palamós (Girona)

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes y martes al mismo hombre como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, además de ser detenido el pasado viernes 9 de mayo por un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo.

El primero de los hechos ocurrió en la madrugada del 9 de mayo, cuando los mossos tuvieron conocimiento de que un hombre había sufrido un robo con mucha violencia en la calle Major de la población gerundense, informan en un comunicado este jueves.

A las tres de la madrugada un hombre abordó a la víctima cuando volvía a su casa, le tiró al suelo con violencia y, una vez indefenso, le propinó patadas provocándole la fractura de la nariz, la pérdida de dos dientes y del conocimiento momentáneamente.

Ese mismo día, los mossos ya lo habían detenido también por robar dentro de un vehículo y, por la agresión, fue detenido este lunes.

Al día siguiente, los mossos le volvieron a arrestar por otro robo violento con un modus operandi similar; el detenido, con múltiples antecedentes por hechos similares, pasó el pasado martes a disposición del Juzgado de instrucción en funciones de guardia de La Bisbal d'Empordà (Girona).