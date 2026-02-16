Detenido un entrenador de fútbol de Terrassa (Barcelona) por pedir contenido pornográfico a menores

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 12 de febrero a un entrenador del club de fútbol base de Terrassa (Barcelona) por una presunta petición de contenido pornográfico a menores, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Las mismas fuentes confirman que al detenido le constan dos denuncias por estos hechos y ya ha pasado a disposición judicial.

Según ha avanzado 'Diari de Terrassa', la detención se llevó a cabo en las mismas dependencias del club.

COMUNICADO DEL CLUB

En un comunicado, el club ha afirmado que en el momento en el que se tuvo conocimiento de los hechos, la persona afectada ha dejado de formar parte de la entidad y no desarrollará ninguna actividad dentro de ella.

"Esta decisión responde a la voluntad de preservar al máximo la seguridad del entorno educativo y deportivo", añade el club, que también se pone a disposición de la investigación y colaborará en todo aquello que sea requerido por los Mossos d'Esquadra y la autoridad judicial, textualmente.